В МИД оценили публикации СМИ о подготовке Россией вторжения на Украину

Публикации ряда западных СМИ о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, используя для этого кризис с мигрантами на польско-белорусской границе, являются очередной мифологемой. Так подобные сообщения оценила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«К этому надо так и относиться. Есть факты — предъявите, покажите, поговорим. Если нет, тогда уже пора сделать работу над ошибками по тем несуществующим историям, которые кочевали на страницах западной прессы на протяжении семи лет в отношении Украины», — заявила Захарова.

Она напомнила, что ранее в западных изданиях уже неоднократно распространялись сомнительные материалы, рассказывающие о том, что Россия якобы строит тоннели, ведущие на юго-восток Украины, и перебрасывает туда свои танки под видом гуманитарных конвоев.

Ранее в ноябре The New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщило, что Россия якобы уже готова вторгнуться на Украину и времени, чтобы помешать ей, у западных стран осталось совсем мало. Как отмечало издание, нападение может произойти достаточно скоро.

До этого агентство Bloomberg описало пессимистичный сценарий развития миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. По мнению автора статьи, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут эскалировать этот конфликт. При этом, отмечалось в материале, на случай открытого вооруженного столкновения у России уже мобилизованы силы на границе с Украиной.

В то же время в России опровергают сообщения зарубежных СМИ о том, что страна стягивает войска к границе с Украиной. В частности, в министерстве иностранных дел такие заявления о российской агрессии назвали смешными и опасными.