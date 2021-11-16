Украинский депутат заявил о планах Киева спровоцировать Россию базой НАТО

Украина планирует создать военную базу НАТО на своей территории для того, чтобы спровоцировать Россию к агрессивным действиям, заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своем Facebook-аккаунте.

«Задача нового министра обороны [Украины Алексея] Резникова — в ближайшие полгода создать на территории Украины военную базу НАТО и спровоцировать Россию к агрессивным действиям по защите своих границ», — написал украинский депутат.

Как считает Кива, такая политика Киева поставит точку в истории Украины и приведет к тому, что страну разделят на части.

Ранее Кива заявил, что за 30 лет независимости Украина прошла процесс «тотального уничтожения государства» и «обезличивания нации». По его словам, с 1991 года Украина «потеряла территорию, экономику, людей и мораль» и превратилась в «колонию с тоталитарным режимом». При этом актуальным синонимом украинской независимости Кива назвал слово «смерть».