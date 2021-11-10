Украину назвали колонией с тоталитарным режимом

За 30 лет независимости Украина прошла процесс «тотального уничтожения государства» и «обезличивания нации». Об этом депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива написал в своем Telegram-канале.

По его словам, с 1991 года Украина «потеряла территорию, экономику, людей и мораль» и превратилась в «колонию с тоталитарным режимом».

При этом актуальным синонимом украинской независимости Кива назвал слово «смерть».

Ранее Илья Кива был задержан силовиками в Киеве. До этого на Украине против него было возбуждено уголовное дело о госизмене.

Причиной для расследования в отношении депутата стало его видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем Кива поздравил главу государства с днем рождения и назвал его лидером «дружественного народа» и человеком, который пишет «новую историю славянского мира и единства».