На поздравившего Путина украинского депутата завели дело о госизмене

На Украине против депутата Верховной Рады Ильи Кивы возбудили уголовное дело о госизмене

На Украине в отношении депутата Верховной Рады Ильи Кивы возбудили дело о госизмене. Об этом заявили в офисе генерального прокурора республики, сообщается на сайте партии мэра Киева Виталия Кличко «Удар».

В политсиле подчеркнули, что уголовное дело было заведено после официального обращения партийцев в правоохранительные органы.

Отмечается, что причиной для расследования в отношении Кивы стало его видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором политик поздравил главу государства с днем рождения.

Ранее стало известно, что Илью Киву исключили из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). По словам самого депутата, инициаторами этого решения стали лидер политсилы Юрий Бойко и экс-глава администрации президента Украины Сергей Левочкин.

Позднее генеральный прокурор республики Ирина Венедиктова заявила, что в отношении Кивы было возбуждено уголовное дело за стрельбу из автоматического огнестрельного оружия.