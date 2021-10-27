Исключенного из партии Медведчука депутата назвали контуженным

Депутат Верховной Рады Илья Кива — один из самых ценных людей для партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Об этом депутат украинского парламента, сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что исключенный из партии Кива находится по его личной опекой, а потому ему «никто ничего не сделает». При этом Рабинович назвал депутата воевавшим, контуженным человеком и подчеркнул, что в этом заключается его ценность для партии, возглавляемой Виктором Медведчуком.

Рабинович объяснил, что ранее Кива был ярым сторонником любой войны, однако спустя время прошел осознание и понял, что ведет страну не туда.

«То, что [Кива] человек нервный, импульсивный, очень честный, — ну да, это сегодня не ценится никем. Иногда может сказать что-то не то — ну, бывает. Кива открытый, честный человек. Я его защищал и буду защищать», — заключил он.

Ранее стало известно, что Илью Киву исключили из ОПЗЖ. По словам парламентария, инициаторами этого решения стали лидер политсилы Юрий Бойко и бывший глава администрации президента Украины Сергей Левочкин, которым он «не давал продавать партию».

В сентябре в украинских СМИ появилось видео, где Кива упрекает руководство ОПЗЖ и лично Бойко в торговле мандатами на выборах в Полтавской области. По данным журналистов, ролик предназначался только для коллег депутата, однако неизвестные «слили» запись в интернет.

С февраля по май 2014 года Илья Кива возглавлял восточное крыло организации украинских националистов «Правый сектор» (запрещена в России) . Кроме того, в том же году он был доверенным лицом ее лидера Дмитрия Яроша на выборах президента Украины.