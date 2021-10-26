Против украинского депутата возбудили дело за стрельбу из автомата

На Украине возбудили уголовное дело против депутата Рады Ильи Кивы за стрельбу из автомата

На Украине против депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы возбудили уголовное дело за стрельбу из автоматического огнестрельного оружия. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на генерального прокурора республики Ирину Венедиктову.

Генпрокурор уточнила, что начатое делопроизводство — не единственное в отношении Кивы. По ее словам, против него открыто множество дел. Отмечается также, что подозрение депутату пока не вручали.

15 октября, в годовщину гибели идеолога украинского национализма Степана Бандеры, Илья Кива опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором провозгласил себя лидером украинских антифашистов и произвел несколько выстрелов в небо из автомата.

Степан Бандера был убит в 1959 году в Мюнхене. Его ликвидировал агент КГБ Богдан Сташинский, который выстрелил украинскому националисту в лицо раствором цианистого калия из специального пистолета.