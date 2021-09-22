Украинским политикам посоветовали ездить в броне и с оружием из-за Зеленского

Депутат ОПЗЖ Кива: украинским политикам следует ездить в броне и с оружием

После совершенного покушения на советника президента Украины Сергея Шефира, чью машину обстреляли из автомата Калашникова, украинским политикам следует пересаживаться на бронетранспортеры и ездить с оружием в руках. Такой совет дал депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива в своем Telegram.

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По его словам, это позволит чиновникам обезопасить себя от заказных убийств и «не стать легкой добычей». «На Украине начался новый этап политической борьбы — физическое уничтожение конкурентов и противников», — отметил Кива.

При этом парламентарий заявил, что покушение является предупреждением президенту Владимиру Зеленскому и его окружению. Он пояснил, что соперники президента в лице мэра Киева Виталия Кличко и лидера украинских националистов Андрея Билецкого, на которых оказывается политическое давление, решили объявить войну украинскому лидеру и его соратникам.

22 сентября было совершено покушение на советника президента Украины Сергея Шефира. В министерстве внутренних дел сообщили, что его автомобиль обстреляли из автомата Калашникова. Политик не пострадал, но его водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями.

Руководитель парламентской фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что к покушению могут быть причастны криминальные авторитеты или промышленно-финансовые группы. Также, по мнению парламентария, в случившемся может быть замешана Россия из-за жесткой риторики Зеленского в адрес Кремля.