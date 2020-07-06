Ярош пригрозил «перестрелять» выступающих за прекращение войны в Донбассе

Бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош пригрозил, что «перестреляет» выступающих за прекращение войны в Донбассе участников движения депутата Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы «Патриоты». Об этом пишет «Страна.ua».

Ярош пояснил, что это мнимое движение, «созданное российскими спецслужбами»: «Это просто враги. Я почему говорю "перестрелять" – потому что это же никакая не политика, а просто государственный мятеж, и его надо очень жестко подавлять».

В ответ на это Кива заявил, что ничего не боится, готов защищаться, и, если понадобится, «нападать». «Эти угрозы делают нас только более сплоченными. За то время, которое я провел на войне, и в этом отчасти есть и твоя (Яроша — прим. «Ленты.ру») заслуга, я научился достаточно крепко держать в руках оружие», — отметил депутат.

15 июня Кива анонсировал создание движения «Патриоты — За жизнь» для «борьбы с хаосом». По его словам, главными целями организации станет борьба за прекращение войны в Донбассе и наведение порядка на всей территории Украины.

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