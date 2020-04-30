В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива. Его слова приводятся на сайте партии.

Кива считает, что Украине нужен президент, который сможет «собрать страну» и навести в ней порядок. Также, по мнению политика, лидер должен действовать в интересах украинского народа и «не отвлекаться на возгласы европейских и американских партнеров».

Парламентарий добавил, что сейчас на Украине «проходит второй этап экспансии, в рамках которой в госорганы внедряют кадры, "рекомендованные" Западом, и назначение [бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области] Михаила Саакашвили — часть программы». Кива пояснил, что возможное назначение грузинского политика вице-премьером является одним из условий для получения Украиной кредита от Международного валютного фонда (МВФ).

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Он принял предложение и пообещал вскоре представить в Раде антикризисную программу.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что правительство активно ведет переговоры с МВФ о предоставлении финансовой помощи стране для борьбы с коронавирусом. В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что властям удалось договориться об увеличении размера поддержки с пяти до восьми миллиардов долларов США. Условиями для предоставления помощи является принятие двух законов, касающихся банковской системы и рынка земли.

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