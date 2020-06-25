На Украине рассказали о плане по уничтожению страны

На Украине запущен процесс уничтожения страны. Об этом заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива, его слова приводятся на сайте партии.

Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию». «Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах. Они входят в определенные организации, такие, как "Национальный корпус", средства добывают рэкетом, уничтожением бизнеса, похищением людей», — предупредил он.

Кива в качестве подтверждения своих слов привел инцидент с депутатом по президентской партии «Слуга народа» Сергеем Литвиненко, на которого 23 июня напали радикалы во время приема граждан.

В апреле Кива заявил, что граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить. Он добавил, что считает, что Украине нужен президент, который сможет «собрать страну» и навести в ней порядок. Также, по мнению политика, лидер должен действовать в интересах украинского народа и «не отвлекаться на возгласы европейских и американских партнеров».

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