Украинскую оппозицию обвинили в торговле мандатами

Руководство украинской партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» во главе с председателем Юрием Бойко занимаются продажей мест в избирательных списках на выборах в Полтавской области. Видеообращение с такими обвинениями записал член партии, депутат Верховной Рады Илья Киева, его публикует Telegram-канал PavlovskyNews.

Как утверждают журналисты, парламентарий записал ролик во внутренний чат фракции ОПЗЖ, однако неизвестные «слили» запись в интернет. Ему стало известно о торговле мандатами на местных выборах в городе Карловка. Политик заявил, что изначально поселение должно было «курировать» крыло партии под руководством главы ее политсовета Виктора Медведчука, однако местные активисты, наладив связи с Бойко, продали несколько мест с его одобрения.

«Сколько это будет продолжаться? Что мне нужно сказать и сделать, чтобы мои действия не обнулялись коммерческим интересом отдельных ********* (гомосексуалов — прим. «Ленты.ру»)? Пока я лажу, формирую команду и борюсь за интересы партии, отдельные ******** ею торгуют», — сказал Кива.

Он попросил руководство навести порядок в партии и прекратить заниматься подобной деятельностью. «Потому что в этом беспорядке по большому счету уже существовать невозможно», — отметил депутат. Отделение ОПЗЖ в Полтавской области, как и сам Бойко пока не отреагировали на эти обвинения.

Ранее Кива, отвечая на вопрос журналистов о своей зарплате, заявил, что живет лишь на средства которые ему «дает Господь» и не претендует на крупные суммы. Политик указал, что его доход определяется тем, насколько он «был хорошим дядей в этом году». «Люди созданы из греха и порока. Сколько денег не давай, все равно будет мало!» — заверил парламентарий.