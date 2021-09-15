Депутаты Верховной Рады раскрыли свои ежемесячные траты

Депутат Верховной Рады Кира Рудик заявила, что ей не хватает двух тысяч долларов на жизнь

Две тысячи долларов в месяц — слишком маленький доход, чтобы с комфортом проживать в Киеве, не залезая в «кубышку». Об этом в разговоре с порталом Hromadske заявила депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Кира Рудик.

Журналисты портала провели опрос среди депутатов украинского парламента, чтобы выяснить, сколько они тратят ежемесячно, чтобы поддерживать комфортный уровень жизни. Как рассказала Рудик, ей периодически приходится пользоваться накопленными средствами, так как зарплаты депутата не всегда хватает на жизнь.

По словам члена фракции «Слуга Народа» Михаила Радуцкого, вместе с женой ему приходится тратить около 125 тысяч гривен (340 тысяч рублей) ежемесячно. Он пояснил, что большую часть из этих денег берет из средств, которые получил от продажи бизнеса еще до избрания депутатом. «У нас есть деньги на отдых, я не жалуюсь, что мы плохо живем», — заявил Радуцкий.

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В свою очередь депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива заверил, что живет лишь на средства, которые ему «дает Господь» и не претендует на крупные суммы. «Люди созданы из греха и порока. Сколько денег не давай, все равно будет мало!» — заверил парламентарий.

Он отказался отвечать на прямой вопрос журналистов о ежемесячных тратах, иронично указав, что его доход определяется тем, насколько он «был хорошим дядей в этом году». «Он [Бог] дает мне зарплату народного депутата Украины», — сказал Кива.

В августе стало известно, что депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Оксана Гринчук задекларировала свой премиальный кроссовер Infiniti QX50 2016 года как сельскохозяйственную технику. До этого замглавы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк задекларировал в качестве основного дохода выигрыш в пяти разных лотереях в размере 1,9 миллиона гривен (более пяти миллионов рублей).