Украинский депутат задекларировала премиальный кроссовер как сельхозтехнику

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга Народа» Оксана Гринчук задекларировала свой премиальный кроссовер Infiniti QX50 2016 года как сельхозтехнику технику. Сведения об этом появились на сайте украинского Единого государственного реестра деклараций.

Стоимость автомобиля женщина оценила в 212 тысяч гривен (в 584 тысячи рублей). При этом минимальная цена этой иномарки на украинских сайтах по продаже подержанных машин оказалась выше в два с половиной раза. Гринчук указала, что приобрела Infiniti в июле текущего года. При этом графа о доходах за указанный период в ее декларации осталась пустой.

Ранее замглавы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от фракции «Слуги народа» Максим Павлюк задекларировал в качестве основного дохода выигрыш в пяти разных лотереях в размере 1,9 миллиона гривен (более пяти миллионов рублей). В разделах декларации о недвижимости и прочем ценном имуществе какая-либо информация отсутствовала.

В свою очередь депутат Харьковского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Саид Джавид отчитался о приобретении «чипированного» африканского льва. Других сведений о хищнике журналисты не обнаружили: неизвестной остается стоимость покупки животного и место проживания.