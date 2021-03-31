В декларации украинского депутата обнаружили «чипированного льва»

Депутат Харьковского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Саид Джавид задекларировал в качестве движимого имущества африканского льва. На эти сведения обратили внимание журналисты ТСН.

Отмечается, что парламентарий приобрел животное еще в 2017 году, в декларации оно проходит под наименованием «лев африканский чипированный». Каких-либо других сведений о хищнике журналисты не обнаружили: неизвестной остается как стоимость его покупки, так и место проживания. Сам Джавид пока никак не прокомментировал публикацию.

Среди прочего имущества депутат задекларировал три квартиры в Харькове, два частных дома, автомобиль, четыре нежилых помещения и ценные бумаги нескольких украинских фирм. Другие свои активы он оценил в пять миллионов гривен (13,5 миллиона рублей).

Ранее замглавы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от фракции «Слуги народа» Максим Павлюк задекларировал в качестве основного дохода выигрыш в пяти разных лотереях в на 1,9 миллиона гривен (пять миллионов рублей). В разделах декларации о недвижимости и прочем ценном имуществе какая-либо информация отсутствовала.