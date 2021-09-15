Депутат Рады назвал момент начала ненависти Зеленского к русским

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Илья Кива назвал момент, с которого президент Украины Владимир Зеленский начал испытывать ненависть к русским. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Первый независимый», передает РИА Новости.

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Парламентарий обратил внимание, что в 2014 году Зеленский плодотворно выступал в Донбассе, говоря, что «мы один народ, у нас одна история». Однако стоило ему прийти к власти, «как человек диаметрально поменялся, вдруг ощутил угрозу, почувствовал ненависть, и его единственным желанием стала бесконечная, бескомпромиссная война», — заявил он.

Кива добавил, что высказывания президента направлены на то, чтобы скрыть неудачи политики Киева.

Ранее в сентябре на форуме YES Brainstorming в Киеве Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны с Россией. По его мнению, между украинцами и россиянами образовалась пропасть. «После этого никогда не будет существовать соседства России, Украины и Белоруссии. Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность», — предсказал Зеленский. Однако политик добавил, что при совместных усилиях обеих стран отношения со временем могут нормализоваться.

В начале августа Зеленский заявил, что испытывающим симпатии к России жителям Донбасса следует покинуть его территорию, так как она «никогда не будет русской» и рано или поздно вернется под контроль Киева. «Если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что "наше дело правое, нам в Россию, мы русские", — это большая ошибка — оставаться», — сказал он.