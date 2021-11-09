В Раде назвали Путина единственным шансом Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо обратиться за помощью к российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы удержать власть. Своим мнением политик поделился в обращении к украинскому лидеру на своей странице в Facebook.

«Шанс Зеленского сегодня в Путине. Единственный человек, который в принципе может оградить и решить сложившуюся сегодня для президента Украины ситуацию — да, это Владимир Владимирович Путин. И я больше чем уверен, что именно эту игру сыграет президент Украины», — считает Кива.

По словам депутата Рады, украинский президент допустил целый ряд ошибок и преступлений, которые в итоге приведут его к «фатальному страху и падению». В первую очередь, по мнению Кивы, Зеленскому не следовало увольнять бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова.

Ранее Кива заявил, что прекрасно понимал последствия поздравления президента России Владимира Путина с днем рождения. Политик призвал граждан Украины не бояться высказывать свою позицию. «Я прекрасно понимал, что будет за поздравление Владимира Путина. Но мы должны не бояться высказывать свою позицию и отстаивать ее, ведь меньшинство загнало нас в яму, пропитав страну фашизмом, гомосексуализмом, и сегодня люди просто боятся!» — отметил он.