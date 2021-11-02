Депутат Рады высказался о последствиях поздравления Путина

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что прекрасно понимал последствия поздравления президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщается на сайте политсилы.

Политик призвал граждан Украины не бояться высказывать свою позицию. «Я прекрасно понимал, что будет за поздравление Владимира Путина. Но мы должны не боятся высказывать свою позицию и отстаивать ее, ведь меньшинство загнало нас в яму, пропитав страну фашизмом, гомосексуализмом, и сегодня люди просто боятся!» — отметил он.

По его словам, украинцы должны знать, что в Верховной Раде есть люди, которые готовы подарить стране мир и вернуть братские взаимоотношения.

7 октября Илья Кива выложил в своем Telegram-канал видео с поздравлением Владимира Путина. Он назвал главу государства человеком, который пишет «новую историю славянского мира и единства», и процитировал мастера Йоду из фильма «Звездные войны».

После этого солдаты ВСУ призвали всех граждан Украины по возможности «плюнуть в морду» народному депутату. Киву также пригласили на передовые позиции на Донбассе, где он сможет лично поздравить россиян. Также бойцы порекомендовали депутату «лечиться от наркотической зависимости».

