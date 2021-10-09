Поздравивший Путина депутат Кива ответил бойцам ВСУ

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своем Telegram-канале ответил бойцам ВСУ на их видеообращение. В нем солдаты, служившие под командованием Кивы, говорят, что политик «плюнул на могилы украинских военных» своими поздравлениями в адрес президента России Владимира Путина с днем рождения.

Кива (отставной подполковник внутренних войск Украины) посетовал на то, что мало уделял внимания дисциплине бойцов. Он заявил, что относится к видео как к обиде солдата на своего командира. «Они точно не виноваты, я когда в окопе сидел мне тоже вроде все было понятно — в тебя стреляют, значит противник, телевизор говорит, что виноват Путин — значит правда», — рассудил депутат.

По словам поздравившего российского президента украинского политика, его сегодняшняя задача — спасение украинских солдат. По этому поводу он объявил, что собирается «забрать их из окопов и вернуть матерям, женам и детям, остановить войну».

В своем обращении солдаты ВСУ призывают всех граждан Украины по возможности «плюнуть в морду» народному депутату. Киву также пригласили на передовые позиции на Донбассе, где он сможет лично поздравить россиян. Также бойцы порекомендовали депутату «лечиться от наркотической зависимости».