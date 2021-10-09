Бойцы ВСУ обратились к поздравившему Путина депутату Рады

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) записали видеообращение к депутату Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илье Киве, в котором обвинили его в «перехождении черты». Ролик опубликовал Telegram-канал издания УНИАН.

Военные заявили, что Кива, ранее поздравивший президента России Владимира Путина с днем рождения, плюнул на могилы погибших бойцов. Герои ролика призвали всех граждан Украины по возможности «плюнуть в морду» народному депутату.

Помимо прочего, солдаты пригласили Киву на передовые позиции в Донбасс, где по их словам, он сможет лично поздравить россиян по ту сторону фронта. Также бойцы порекомендовали депутату «лечиться от наркотической зависимости».

Ранее в октябре сообщалось, что на Украине призвали наложить санкции на Киву. По словам главы исполкома партии Виталия Кличко «Удар» Артура Палатного, Служба безопасности Украины (СБУ) должна возбудить уголовное дело за то, что депутат поздравил Путина с днем рождения.