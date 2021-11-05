Украинского депутата застукали за рисованием портрета Путина

Депутат Львовского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» (ЕС) Юрий Грынив нарисовал портрет президента России Владимира Путина во время рабочего заседания в сессионном зале. Видео опубликовано в Telegram-канале «Страна.ua».

На записи видно, как парламентарий положил смартфон с изображением Путина под лист бумаги и стал ручкой обводить контур лица президента. Затем он убрал телефон и сам дорисовал портрет российского лидера.

Творение депутата вызвало шквал критики в сети. «Нет слов. Журналисты сняли на видео, как он вырисовывал главу страны-агрессора прямо в сессионном зале», — говорится в подписи к видеоролику. При этом ранее Грынива уже застукивали за играми в телефоне во время работы.

В конце октября в отношении депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы возбудили дело о госизмене. Отмечается, что причиной для расследования в отношении Кивы стало его видеообращение к Путину, в котором политик поздравил российского президента с днем рождения. В своем обращении депутат назвал Путина лидером «дружественного народа» и человеком, который пишет «новую историю славянского мира и единства».