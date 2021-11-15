Путин поручил обеспечить равный доступ товарам из ДНР и ЛНР к госзакупкам

Путин поручил допустить товары из ДНР и ЛНР к участию в госзакупках наравне с российскими

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить равные условия для доступа товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к участию в госзакупках. Соответствующий указ «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, произведенные в Донбассе товары должны быть допущены к госзакупкам наравне с российскими. Кроме того, российский лидер поручил принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР.

Также в соотвествии с указом к товарам, которые перемещаются между Россией, ДНР и ЛНР, не будут применяться количественные ограничения экспорта и импорта. Указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.