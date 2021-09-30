ДНР и ЛНР создали единое экономическое пространство

Договор о создании единого экономического пространства ДНР и ЛНР вступил в силу

Договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции, ранее подписанный лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), вступил в силу после обмена ратификационными грамотами. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

По данным издания, в торжественной церемонии приняли участие министры иностранных дел ДНР и ЛНР Наталья Никонорова и Владислав Дейнего. Договор предполагает упразднение таможенных постов, а также углубление взаимодействия в торгово-экономической сфере.

15 сентября главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договор о создании единой таможенной зоны. Стороны также договорились усиливать экономическую интеграцию республик. Целью такого тесного взаимодействия является ускорение экономического развития территорий и повышение качества жизни населения.

Ранее стало известно, что с 1 октября ДНР и ЛНР ликвидируют таможенные посты на общей границе. Это будет сделано в рамках договоренностей о создании единого экономического пространства и партнерства в таможенной и налоговой областях между Донецком и Луганском.

Декларация о создании единой экономической зоны была подписана главами ДНР и ЛНР 6 сентября. В документе отмечается, что стороны договорились реализовывать синхронизированные программы социально-экономического развития на 2022-2024 годы.