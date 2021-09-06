ДНР и ЛНР создадут единое экономическое пространство

Главы ДНР и ЛНР Пушилин и Пасечник договорились о партнерстве в экономической сфере

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник договорились о создании единого экономического пространства. Об этом сообщается в декларации по итогам их встречи.

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Согласно документу, стороны намерены установить стратегическое партнерство в экономической, таможенной и налоговой областях. Главной целью является ускорение темпов развития экономик республик и улучшение качества жизни граждан. «С этой целью республики договорились синхронизировать свое законодательство в этих сферах, принять и реализовывать синхронизированные программы социально-экономического развития на 2022-2024 годы», — отмечается в декларации.

В декабре 2020 года правительство Украины одобрило концепцию экономического развития Донбасса до 2030 года. Она предусматривает масштабное привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства в регионе. Власти планируют начать ее реализацию с подконтрольных территорий, а затем распространить на весь регион.

Ранее Министерство иностранных дел Украины прокомментировал слова президента России Владимира Путина об увеличении поддержки Донбассу со стороны Москвы. Дипломаты считают, что Россия сможет помочь региону, если выведет оттуда «свои войска и наемников» и прекратит отправлять республикам гуманитарную помощь.