ДНР и ЛНР создадут единую таможенную зону

Главы ДНР и ЛНР Пушилин и Пасечник подписали договор о создании единой таможенной зоны

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договор о создании единой таможенной зоны. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на Дом правительств ЛНР.

Материалы по теме Минские недоговоренности Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

По данным источника, стороны также договорились усиливать экономическую интеграцию республик. Целью такого тесного взаимодействия является ускорение экономического развития территорий и повышение качества жизни населения.

Ранее стало известно, что с 1 октября ДНР и ЛНР ликвидируют таможенные посты на общей границе. Это будет сделано в рамках договоренностей о создании единого экономического пространства и партнерства в таможенной и налоговой областях между Донецком и Луганском.

Декларация о создании единой экономической зоны была подписана главами ДНР и ЛНР 6 сентября. В документе отмечается, что стороны договорились реализовывать синхронизированные программы социально-экономического развития на 2022-2024 годы.

В декабре 2020 года правительство Украины одобрило концепцию экономического развития Донбасса до 2030 года. Она предусматривает масштабное привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства в регионе. Власти планируют начать ее реализацию с подконтрольных территорий, а затем распространить на весь регион.