ДНР и ЛНР создадут единую таможенную зону

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договор о создании единой таможенной зоны. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на Дом правительств ЛНР.
По данным источника, стороны также договорились усиливать экономическую интеграцию республик. Целью такого тесного взаимодействия является ускорение экономического развития территорий и повышение качества жизни населения.
Ранее стало известно, что с 1 октября ДНР и ЛНР ликвидируют таможенные посты на общей границе. Это будет сделано в рамках договоренностей о создании единого экономического пространства и партнерства в таможенной и налоговой областях между Донецком и Луганском.
Декларация о создании единой экономической зоны была подписана главами ДНР и ЛНР 6 сентября. В документе отмечается, что стороны договорились реализовывать синхронизированные программы социально-экономического развития на 2022-2024 годы.
В декабре 2020 года правительство Украины одобрило концепцию экономического развития Донбасса до 2030 года. Она предусматривает масштабное привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства в регионе. Власти планируют начать ее реализацию с подконтрольных территорий, а затем распространить на весь регион.