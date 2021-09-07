На границе между ЛНР и ДНР уберут таможенные посты

С 1 октября на границе ДНР и ЛНР ликвидируют таможенные посты

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) ликвидируют таможенные посты на общей границе с 1 октября. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на председателя государственного таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского.

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По его словам, посты уберут в рамках договоренностей о создании единого экономического пространства и партнерства в таможенной и налоговой областях между Донецком и Луганском. Декларацию об этом главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали накануне, 6 сентября.

«Республики договорились синхронизировать свое законодательство в этих сферах, принять и реализовывать синхронизированные программы социально-экономического развития на 2022-2024 годы», — говорится в тексте декларации.

Ранее Министерство иностранных дел Украины прокомментировало слова президента России Владимира Путина об увеличении поддержки Донбассу со стороны Москвы. Дипломаты считают, что Россия сможет помочь региону, если выведет оттуда «свои войска и наемников» и прекратит отправлять республикам гуманитарную помощь.