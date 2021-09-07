Милиция ДНР отработала маневры по отражению агрессии со стороны Украины

Военнослужащие Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) провели учения по управлению огнем на полигоне, расположенном за установленными Минскими соглашениями линиями отвода боевой техники. Об этом сообщает управление Народной милиции ДНР.

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По данным ведомства, основной целью маневров является проверка боеспособности расчетов и навыков военных в случае наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что в ходе учений сотрудники Народной милиции продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки.

«Защита жителей Донецкой народной республики от внешнего агрессора является приоритетной задачей военнослужащих Народной милиции ДНР», — говорится в сообщении правоохранителей.

19 августа ВСУ начали масштабные артиллерийские учения вблизи линии соприкосновения в Донбассе. В маневрах участвует 24-я механизированная бригада имени Даниила Галицкого. Военные отрабатывают выдвижение на позиции по тревоге и огневую поддержку пехотных подразделений во время атаки.

«У нас есть все необходимые силы и средства для эффективного огневого поражения и уничтожения врага. Наши машины постоянно обслуживаются и в любой момент готовы к применению», — говорится в сообщении министерства.

Численность военнослужащих, принимающих участие в тренировках, не сообщалась.