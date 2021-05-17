В ДНР и ЛНР начались сборы резервистов

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) начались военные сборы среди граждан, которые относятся к мобилизационному резерву, и объявлены учения силовиков. Об этом пишет «Страна.ua».

Соответствующие указы были подписаны главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. В ДНР сборы пройдут 17 и 18 мая, в ЛНР — с 17 по 21 мая. В Луганске планируется призвать на сборы три тысячи человек.

В конце апреля представители ДНР обвинили Украину в намеренном искажении договоренностей о перемирии, заключенных в июле 2020 года. Донецк утверждает, что Киев пытается всеми способами уклониться от проведения разбирательств по фактам обстрелов в рамках существующих механизмов.

В свою очередь, украинская парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила о готовности вести диалог о прекращении территориального конфликта в Донбассе с представителями ДНР и ЛНР.