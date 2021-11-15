Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению Донбасса

Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки жителям ДНР и ЛНР из-за COVID-19

Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно документу, в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения эпидемиологической ситуации из-за COVID-19 жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет поставлена гуманитарная помощь. Указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия передает Донбассу еще 3,5 миллиона евро, средства были выделены дополнительно в качестве гуманитарной помощи для поддержки пострадавших от конфликта в регионе. Средства будут направлены в помощь самым уязвимым слоям населения, пожилым людям и инвалидам, чтобы удовлетворить их основные потребности.

В сентябре правительство Украины упростило ввоз гуманитарной помощи на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Теперь в дипломатических паспортах представителей гуманитарных организаций, сопровождающих грузы, не будут делать отметки.