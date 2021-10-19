Еврокомиссия передаст Донбассу еще 3,5 миллиона евро

Европейская комиссия передает Донбассу еще 3,5 миллиона евро, средства были выделены дополнительно в качестве гуманитарной помощи для поддержки пострадавших от конфликта в регионе, об этом сообщается на сайте представительства Европейского союза на Украине.

«Из-за пандемии COVID-19 гуманитарная ситуация ухудшилась, что привело к еще большей нестабильности и уязвимости населения. В 2021 году Еврокомиссия выделила 29 миллионов евро гуманитарной помощи для востока Украины», — сообщили в представительстве.

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Средства будут направлены в помощь самым уязвимым слоям населения, пожилым людям и инвалидам, чтобы удовлетворить их основные потребности. Также деньги пойдут на обеспечение доступа к медицине и психологической помощи по обе стороны линии разграничения.

Ранее стало известно, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ смогли попасть на участки на линии разграничения в Донбассе после двух дней блокировки их работы со стороны властей самопровозглашенной Донецкой народной республики.

