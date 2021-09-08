Украина упростила ввоз гуманитарной помощи в Донбасс

Правительство Украины упростило ввоз гуманитарной помощи на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, пишет «Страна.ua».

Теперь в дипломатических паспортах представителей гуманитарных организаций, сопровождающих грузы, не будут делать отметки. Соответствующий проект постановления был принят на заседании кабмина 8 сентября.

В пояснительной записке сказано, что изменения были вызваны жалобами представителей швейцарской организации «ШАРС»: при каждом пересечении линии разграничения им ставили отметки в дипломатические паспорта.

Ранее Верховная Рада Украины приняла проект постановления об обращении к международному сообществу в связи с подготовкой выборов в Госдуму в Крыму и в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Депутаты призывают не допустить проведения голосования и ввести санкции против организовавщих его российских чиновников.

12 августа в Донецк и Луганск впервые с декабря прошлого года прибыли гуманитарные конвои из России.