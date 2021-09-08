В Донбассе обнаружили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы препятствовать работе беспилотников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

В ведомстве заявили, что зафиксировали работу украинской станции РЭБ в районе подконтрольных Украине населенных пунктов Станица Луганская и Малиновое в Донбассе.

Там подчеркнули, что с помощью системы «Буковель-АД» украинские силовики препятствовали работе дронов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения. По данным милиции ЛНР, таким образом в ВСУ пытались не допустить, чтобы наблюдатели обнаружили размещенное там украинское вооружение, которое запрещено в соответствии с минскими договоренностями.

Украинские станции РЭБ замечали в Донбассе и ранее. Так, в июле силовики ЛНР зафиксировали работу «Буковель-АД» возле населенного пункта Счастье в Донбассе. Предполагается, что там ВСУ также пытались препятствовать работе беспилотников ОБСЕ.