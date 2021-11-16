Украина обвинила Россию в подготовке «взрывной интеграции» с ДНР и ЛНР

Москва своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) готовит возможности для «взрывной интеграции», заявил бывший министр иностранных дела Украины Павел Климкин, передает телеканал ICTV.

«Cоздается возможность для дальнейшей не ползучей, а взрывной интеграции. Это уже реально как пылесосом затягивается экономика этих территорий в Россию», — обвинил он. В ДНР и ЛНР действует российские валюта и паспорта, напомнил Климкин. По его словам, это угрожает территориям созданием союзного государства.

Бывший украинский министр предрек ДНР и ЛНР судьбу Белоруссии, которая является участницей Союзного государства с Россией.

В понедельник, 15 ноября, президент России Владимир Путин поручил обеспечить равный доступ товарам из ДНР и ЛНР к госзакупкам. Произведенные в Донбассе изделия должны быть допущены к государственным закупкам наравне с российскими.

Кроме того, глава государства поручил принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров с этих территорий. К ним не будут применяться количественные ограничения экспорта и импорта.

