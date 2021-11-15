Лидер ЛНР раскритиковал Украину после указа Путина о гуманитарной помощи

Россия в очередной раз демонстрирует готовность помогать жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в трудные времена. Об этом написал в Twitter глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя указ президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи Донбассу.

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В своем обращении лидер ЛНР также раскритиковал политику Киева в отношении республик.

«Пока "сограждане" обстреливают нашу территорию, братский народ России снова протягивает руку помощи и оказывает гуманитарную поддержку», — отметил Пасечник.

15 ноября Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Согласно документу, в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения эпидемиологической ситуации из-за COVID-19 жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР будет поставлена гуманитарная помощь.

Кроме того, российский лидер поручил правительству обеспечить равные условия для доступа товаров из самопровозглашенных республик к участию в госзакупках. Указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.