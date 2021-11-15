На Украине назвали причину «Иловайской трагедии»

Причиной «Иловайской трагедии», унесшей жизни более 300 украинских военных в августе 2014 года, стали просчеты в организации обороны страны. С таким заявлением выступила Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады в промежуточном отчете о расследовании событий под Иловайском.

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По информации комиссии, на ход событий повлиял ряд факторов. Среди них депутаты выделили отказ властей вводить военное положение, что привело к хаосу в военном управлении, а также ошибочные кадровые решения и действия политического и военного руководства. Другой ошибкой стало непринятие политическим и военным руководством страны мер по разблокированию иловайской группировки украинских военных и организации коридора для их вывода из окружения.

«Основными причинами, которые привели к "Иловайской трагедии", является ненадлежащая организация обороны страны как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мер по защите государства в условиях вооруженной агрессии», — заключили в ВСК.

Боевые действия, связанные с «Иловайским котлом», начались в ночь на 19 августа 2014 года. Украинским силовикам удалось занять значительную часть города, однако впоследствии они оказались окружены силами вооруженных формирований ДНР. При выходе из котла украинские силовики понесли серьезные потери — по официальным данным, выступавшие на стороне Киева соединения потеряли убитыми 366 человек.

