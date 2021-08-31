На Украине объяснили отказ предъявлять обвинения Путину по «Иловайской трагедии»

Офис генпрокурора Украины отказался подавать в суд на Путина по делу об Иловайском котле

Офис генерального прокурора на Украине отказался предъявлять обвинения президенту России Владимиру Путину по делу об «Иловайской трагедии», в которой погибли около 366 украинских солдат, из-за его функционального иммунитета. Об этом заявил начальник департамента по надзору за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Юрий Рудь в эфире телеканала «Дом».

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По его словам, функциональный иммунитет первых лиц государств, премьер-министров, министров иностранных дел и других высокопоставленных государственных служащих определяется нормами международного права, которыми и руководствуется Украина в расследовании военных и прочих преступлений. Рудь объяснил, что, пока эти лица находятся при исполнении, привлечь их к уголовной ответственности невозможно.

Представитель офиса генерального прокурора Украины добавил, что если Украина все же подаст в суд на Путина, то Россия выдвинет ответный иск, который относительно мировой практики будет не в пользу Украины. Он отметил, что в ходе расследования событий под Иловайском республика активно сотрудничает с Международным уголовным судом.

5 августа генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что ведомство рассекретит документы по делу об «Иловайской трагедии» в Донбассе. По ее словам, офис генпрокурора намерен разместить на своем сайте раздел, посвященный «Иловайским событиям», где каждый сможет в любое время получить информацию о ходе и результатах следствия, а также ознакомиться с фото рассекреченных материалов.

Бои за Иловайск, известные как Иловайский котел, велись в августе 2014 года. Украинские силовики, сначала занявшие значительную часть города, были окружены силами ДНР. Попытка прорыва закончилась крупными потерями.