На Украине отказались считать халатность генералов причиной Иловайского котла

Офис генпрокурора Украины не нашел связи между халатностью руководства Вооруженных сил страны (ВСУ) и гибелью украинских солдат в Иловайском котле в 2014 году. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на представителя ведомства Юрия Рудя.

По его словам, хотя следствием и был установлен факт халатности генералов при планировании операции и подготовке к ней, в том числе пренебрежением данными разведки, он не стал основной причиной поражения ВСУ в битве с ополчением. Иными словами, как отмечает издание, привлечь к ответственности руководителей операции и военных чиновников не получится.

«Установлено отсутствие такой причинно-следственной связи между выявленными нарушениями в действиях наших командиров и последствиями в виде ранения и гибели военнослужащих», — сказал Рудь. Он подчеркнул, что расследование по этому эпизоду все еще продолжается, а потому делать окончательных выводов о причинах окружения войск пока не следует.

Ранее Служба безопасности Украины заподозрила заместителя обороны России генерал-полковника Андрея Картаполова в организации Иловайского котла. По версии следствия, Картаполов, занимавший в то время пост заместителя начальника Генштаба РФ, участвовал в организации сопротивления в районе города Дебальцево, а также командовал подразделениями сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Бои за Иловайск начались в августе 2014 года. В первые дни сражения украинские силовики заняли значительную часть города, но затем были окружены и в попытке прорваться к своим понесли значительные потери. По разным оценкам в Иловайском котле ВСУ потеряла от 366 до одной тысячи человек.