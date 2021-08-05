На Украине рассекретят материалы дела об Иловайском котле

На Украине захотели рассекретить материалы дела об Иловайском котле. О принятом решении в ходе встречи с родственниками погибших семь лет назад военных сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, ее цитирует пресс-служба.

«Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и в другие органы для принятия соответствующих решений», — уточнила глава ведомства.

Она добавила, что в скором времени на сайте Генпрокуратуры страны появится специальный раздел, посвященный «иловайским событиям». В нем разместят информацию о ходе и результатах следствия, а также снимки с засекреченными материалами.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила замминистра обороны России генерал-полковника Андрея Картаполова в организации Иловайского котла. По версии следствия, в 2015 году Картаполов, занимавший в то время пост заместителя начальника Генштаба РФ, участвовал в организации боев в районе города Дебальцево, а также командовал подразделениями сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Бои за Иловайск велись в августе 2014 года между частями Вооруженных сил Украины, МВД и добровольческими формированиями с одной стороны и ополчением самопровозглашенной ДНР — с другой. Впоследствии эти события стали известны как Иловайский котел, поскольку украинские силовики, сначала занявшие значительную часть города, затем были окружены и в результате прорыва понесли крупные потери. Главная военная прокуратура Украины тогда насчитала 366 погибших, а в следственной комиссии Верховной Рады заявляли, что число жертв среди силовиков могло превысить тысячу человек.

