На Украине признали нежелание стран «вписаться» за нее в случае войны с Россией

Участник общественной инициативы «Донбасс-Донбасс», политолог-международник Андрей Бузаров в эфире телеканала «НАШ» признал, что в случае полномасштабной войны Украины с Россией у других стран не возникнет желания заступиться за Киев.

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«Если будет военная эскалация, я не верю и никто меня не убедит, что за нас "впишутся" Франция, Германия или США, они в 2014 году "вписались"? Были французские или натовские, или немецкие, или американские войска? Все будет как и в 2014 году, все ляжет на плечи украинцев, украинскую армию, гражданское население», — заявил эксперт.

Он отметил, что США и страны НАТО не будут готовы поддержать Украину, однако принимают активное участие в ситуации на белорусско-польской границе. По словам политолога, ее стороны имеют серьезных геополитических союзников: у Белоруссии — россияне, а у Польши — американцы. Он считает, что подобные небольшие инциденты могут привести к серьезному противостоянию.

Ранее главы МИД Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив ле Дриан призвали Россию проявлять сдержанность у границ Украины и пригрозили ей «тяжелыми последствиями» за подрыв территориальной целостности страны.