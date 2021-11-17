Лавров заявил о желании Зеленского развязать конфликт в Донбассе

У президента Украины Владимира Зеленского есть желание развязать конфликт в Донбассе в надежде на помощь стран Запада. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Ясно, что Зеленский не прочь спровоцировать какие-то инциденты в расчете на то, что, как говорил Остап Бендер, “заграница нам поможет”. Думаю, что все мало-мальски осведомленные и следящие за развитием событий западные эксперты прекрасно понимают, о чем идет речь», — приводит агентство его слова.

При этом, подчеркнул министр, Киев словами о «российской угрозе» отвлекает внимание от целенаправленного разрушения Минских соглашений.

Ранее украинский политолог-международник Андрей Бузаров признал, что в случае полномасштабной войны Украины с Россией у других стран не возникнет желания заступиться за Киев.