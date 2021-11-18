Украина пообещала не дарить России роскошь уничтожить «нормандский формат»

Россия своими действиями добивает «нормандский формат» и явно не заинтересована в его развитии. С таким обвинением в адрес Кремля выступил на брифинге министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба, комментируя публикацию переписки главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии.

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По его словам, шаги российской стороны, несмотря на всю серьезность сложившихся реалий в Донбассе, вызывают у Киева лишь желание «саркастично пошутить и потроллить». При этом, добавил дипломат, действия Москвы подрывают доверие к ней Украины и западных партнеров.

«Мы договорились с немецким и французским коллегами, что не подарим России роскошь уничтожить "нормандский формат" чужими руками», — пообещал глава украинского МИД.

Кулеба заверил, что Россия столкнется с серьезными последствиями, если прибегнет к вооруженной авантюре. Однако, отметил он, Украина, Франция и Германия приложат максимум усилий, чтобы вернуть Кремль к дипломатическому пути урегулирования конфликта на востоке Украины.

МИД России раскрыл содержание переписки главы министерства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ, чтобы избежать спекуляций и искажений позиции Москвы относительно встречи дипломатов в «нормандском формате». Сообщение появилось в среду, 17 ноября, на сайте ведомства.