ФРГ и Франция выразили сожаление из-за отказа России от нормандского формата

Главы МИД Франции и ФРГ Ле Дриан и Маас сожалеют об отказе России от нормандского формата

Главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас выразили сожаление из-за отказа России от нормандского формата по разрешению ситуации с Украиной. Об этом говорится в совместном заявлении министров, которое приводит РИА Новости.

«Мы выражаем сожаление тем, что Россия неоднократно отказывалась встретиться на уровне министров иностранных дел в нормандском формате, и еще раз выражаем нашу готовность встречаться и взаимодействовать конструктивно и предметно», — отмечается в сообщении.

Главы МИД ФРГ и Франции также заявили, что привержены урегулированию конфликта на основании Минских договоренностей. Маас и Ле Дриан призвали Россию к продуктивному диалогу для установления мира в Донбассе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что урегулирование конфликта на Украине могло бы ускориться, если бы Вашингтон заставил Киев уважать позицию США и СБ ООН по соблюдению «Минска-2». Дипломат также рассказал, что никаких новых дат по проведению встречи в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе не обсуждается.

