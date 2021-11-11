Лавров назвал ответственных за поведение Украины

Сергей Лавров: Франция понимает, что не уйти от разговора про Украину

Париж понимает, что им не уйти от разговора с Москвой по теме урегулирования конфликта в Донбассе и попыток Киева дестабилизировать ситуацию. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о предстоящей встрече французской и российской делегаций в формате «2+2». Цитату приводит РИА Новости.

Министр назвал французскую сторону ответственной за поведение Украины и заявил, что это понимают и в Париже.

8 ноября Лавров опроверг планы по проведению встречи в «нормандском формате», о которых говорили французская и германская стороны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины должны выполнить договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе прежде, чем начать обсуждения новой встречи в «нормандском формате».