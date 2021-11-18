Раскрыто содержание переписки Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ

МИД России раскрыл содержание переписки главы министерства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно встречи дипломатов в «нормандском формате». Сообщение появилось в среду, 17 ноября, на сайте ведомства.

В тексте говорится, что в последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в «нормандском формате» подвергаются искажению.

Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил предать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции Х.Маасом и Ж.-И. Ле Дрианом Сергей Лавров Глава МИД России

Первое письмо

В письме, датированном 29 октября 2021 года, Лавров написал коллегам, что хотел бы подтвердить важность продолжения совместных усилий в рамках «нормандского формата» по содействию урегулированию конфликта на востоке Украины.

Считаю, что наша возможная встреча, о созыве которой сейчас много говорится, должна быть хорошо подготовлена, включая заблаговременную разработку обстоятельного совместного итогового заявления с конкретными рекомендациями Украины и отдельным районам Донецкой и Луганской областей как сторонам конфликта Сергей Лавров Глава МИД России

Также Лавров отметил, что высылает российский проект «такого документа, который, как нам кажется, отражает реалии и основные задачи мирного процесса».

О чем говорится в других письмах?

В следующем письме от 6 ноября российский министр пишет, что получил послание коллег на предложения от 29 октября и разочарован им. В последнем письме, которое было отправлено 16 ноября, Лавров отмечает, что Москва все чаще сталкивается с искажением позиции России и ее роли в урегулировании внутриукраинского конфликта.

К сожалению, не стало исключением и ваше совместное заявление "В поддержку Украины", сделанное в Брюсселе 15 ноября по итогам встречи с министром иностранных дел Д.Кулебой. В нем вы пригрозили нам некими "последствиями" за якобы предпринимаемые попытки подорвать территориальную целостность Украины, обвинили нас в "очередном отказе" от участия в министерской встрече "нормандского формата Сергей Лавров министр иностранных дел России

Кроме того, в этом письме Лавров отметил, что вынужден пойти на нестандартный шаг — предать гласности переписку.

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Заявление МИД ФРГ и Франции

15 ноября сообщалось, что главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас выразили сожаление из-за отказа России от «нормандского формата» по разрешению ситуации с Украиной. «Мы выражаем сожаление тем, что Россия неоднократно отказывалась встретиться на уровне министров иностранных дел в "нормандском формате", и еще раз выражаем нашу готовность встречаться и взаимодействовать конструктивно и предметно», — говорилось в совместном заявлении министров.

Перед этим Лавров заявлял, что урегулирование конфликта на Украине могло бы ускориться, если бы Вашингтон заставил Киев уважать позицию США и СБ ООН по соблюдению «Минска-2». По его словам, никаких новых дат по проведению встречи в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе не обсуждается. Он также огласил позицию директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса по Донбассу. По словам Лаврова, Бернс подтвердил важность выполнения минских договоренностей и соблюдения особого статуса Донбасса.

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«Нормандский формат»

В конце октября посол в России Гез Андреас фон Гайр сообщил, что Берлин и Москва уже ведут подготовку встречи в «нормандском формате» глав МИД Германии и России, однако дата переговоров еще не определена.

С предложением провести встречу в «нормандском формате» выступил в начале ноября глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан во время саммита «Большой двадцатки» (G20), но он не смог ответить на вопрос, к чему должны прийти ее участники. Ту же информацию ранее подтвердил источник РИА Новости в МИД Франции. При этом позже Лавров опроверг планы по проведению встречи.

Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. Вооруженные силы Украины впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне». Киев официально не подтвердил информацию.