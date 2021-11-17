Лавров разочаровался реакцией Парижа и Берлина на предложения по Донбассу

Глава МИД России Сергей Лавров был разочарован реакцией Парижа и Берлина на предложения по урегулированию ситуации в Донбассе, предложенные Москвой. Это следует из опубликованной переписки министра с его французским и немецким коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, опубликованной российским внешнеполитическим ведомством на его сайте.

Так, Лавров в своем письме подчеркнул необходимость хорошо подготовить министерскую встречу в «нормандском формате», в частности начать разработку обстоятельного совместного итогового заявления с конкретными рекомендациями Украине и непризнанным ДНР и ЛНР. Письмо он дополнил проектом такого документа с предложением для иностранных коллег выдвинуть свои поправки и комментарии.

В ответе Мааса и Ле Дриана отмечается, что в письме Лаврова содержатся положения, которые «не найдут поддержки среди стран "нормандского формата"», в том числе «налаживание прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском».

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В следующем письме Сергей Лавров пишет, что не может скрыть своего разочарования. Глава российского МИД отмечает, что неприятие Парижем и Берлином прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском дискредитирует соавторство лидеров Германии и Франции по «минским договоренностям».

В среду, 17 ноября, российский МИД опубликовал переписку главы министерства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно встречи дипломатов в «нормандском формате» и «предотвратить дальнейшие спекуляции» на эту тему.

Ранее главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас выразили сожаление из-за отказа России от «нормандского формата» по разрешению ситуации с Украиной. «Мы выражаем сожаление тем, что Россия неоднократно отказывалась встретиться на уровне министров иностранных дел в "нормандском формате", и еще раз выражаем нашу готовность встречаться и взаимодействовать конструктивно и предметно», — говорится в их совместном заявлении.