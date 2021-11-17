Оценена опубликованная переписка Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов оценил опубликованную министерством иностранных дел России переписку главы российского МИД Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Слова эксперта передает РИА Новости.

По его словам, это действие ведомства является нетипичной практикой. Оно направлено на исключение необоснованных претензий к российской дипломатии на украинском направлении, считает Лукьянов.

«Я думаю, что это связано с тем, что идет большая волна упреков, которые формируют образ России как страны, которая ничего не хочет и все отвергает. Видимо, чтобы этого избежать, первоисточник публикуется. Не знаю, подействует ли это. Скорее всего, нет, но желание России продемонстрировать, как оно есть на самом деле, в реальности связано с кризисом дипломатических отношений вообще — не между странами», — пояснил Лукьянов.

Ранее российский МИД опубликовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно встречи дипломатов в «нормандском формате». Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства.