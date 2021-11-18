Кремль назвал темы переговоров на встрече Путина и Байдена

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал темы переговоров президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена в ходе онлайн-встречи. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента РФ, лидеры двух стран обсудят Украину и НАТО. Песков не исключил, что переговоры возможны в режиме онлайн до конца года.

«Более предпочтительным для начала является видеоформат, но опять же это будет зависеть от решения глав государств. Естественно, Украина – много споров вокруг Украины. Естественно, вокруг Украины будет и то, что для нас является провокационными действиями вооруженных сил НАТО у наших границ», — сказал Песков. Он добавил, это не может оставлять Москвы равнодушной и вызывает обеспокоенность, а также необходимость принятия адекватных мер.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между Москвой и Вашингтоном, сообщил, что Путин и Байден могут встретиться лично в начале 2022 года. «Ъ» назвал сроки встречи двух лидеров: отмечается, что до конца 2021 года они проведут онлайн-беседу в формате видео-конференц-связи, а в 2022 году они увидятся лично.

Прошлые переговоры Путина и Байдена состоялись 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Политики общались в течение трех с половиной часов. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча благотворно повлияла на работу по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.