В Кремле рассказали о продуктивном сотрудничестве с США

Дмитрий Песков: у России и США есть взаимные запросы по противодействию киберпреступности

У России и США есть взаимные запросы по тому, как каждая сторона может противодействовать киберпреступности, в связи с чем они развивают диалог и налаживают сотрудничество. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, цитату приводит РИА Новости.

«В данном случае есть как запросы от американской стороны к нам, так и аналогичные запросы от нас к американской стороне. И диалог развивается в этой области... [Компетентные] службы обсуждают те запросы, которые поступают, и разбирают конкретные ситуации при необходимости», — так в Кремле описали продуктивное сотрудничество Москвы и Вашингтона.

Песков добавил, что эта сфера взаимодействия «не может быть в публичной плоскости», и не стал раскрывать детали диалога.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что выполнил данное президенту России Владимиру Путину обещание привлечь киберпреступников к ответственности. Американский политик добавил, что Вашингтоном используется вся мощь федерального правительства, чтобы помешать злонамеренной киберактивности и преступникам и укрепить защиту в США.