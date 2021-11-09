Байден сдержал данное Путину обещание бороться с киберпреступниками

Байден об обещании Путину привлечь киберпреступников к ответственности: мы это сделали

Американский лидер Джо Байден сообщил, что выполнил данное президенту России Владимиру Путину обещание привлечь киберпреступников к ответственности. Об этом сообщает РИА Новости.

Когда я встречался с президентом Путиным в июне, я ясно сказал, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности. Мы это сделали сегодня Джо Байден Президент США

Байден добавил, что Вашингтоном используется вся мощь федерального правительства, чтобы помешать злонамеренной киберактивности и преступникам и укрепить защиту в США. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты планируют бороться со злоупотреблением виртуальной валютой для отмывания выкупа.

По словам президента США, страна использует международное сотрудничество для того, чтобы «разрушить экосистему вымогательства и бороться с убежищами преступников, которые используют программы-вымогатели».

Вирус-вымогатель

В мае компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов, сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. Журналисты CNN были уверены, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide. Телеканал подчеркнул, что из-за кибератаки была приостановлена работа трубопровода, обеспечивающего топливом 45 процентов населения Восточного побережья США.

При этом Джо Байден подчеркнул, что Россия не стоит за произошедшим. Однако глава Белого дома заявил, что совершившие нападение киберпреступники «находятся на территории России».

15 мая хакерская группировка DarkSide объявила о самороспуске. Согласно данным американского издания The Wall Street Journal, участники объединения приняли такое решение из-за того, что на них все сильнее давят правоохранительные органы и Вашингтон.

Обвинения России в хакерских атаках

В мае вице-президент по безопасности пользователей Microsoft Том Берт рассказал о новых хакерских атаках на ряд научно-исследовательских, консалтинговых и некоммерческих организаций, а также государственных агентств Соединенных Штатов. Он утверждал, что за атакой может стоять «группировка Nobelium из России».

В июле госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал наказать хакеров на территории России, если Москва сама этого не сделает. По его словам, в ходе взаимодействия с российской стороной Вашингтон дал ясный сигнал, что страны, которые укрывают киберпреступников, несут ответственность за принятие соответствующих мер.

Также Блинкен заявил об ужасах «технологического авторитаризма» в России и Китае. По его словам, в данных странах в IT-сферах поступают «неправильно» и «опасно».

В октябре телеканал CNN со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности сообщил, что группировка хакеров, которая якобы базируется на территории России, в последние месяцы предпринимала попытки взломать правительственные сети США и ряда стран Европы. Речь идет о хакерах, которыми якобы были совершены кибератаки на американские правительственные структуры в прошлом году, а также атаку с помощью софта SolarWinds, в которой США обвиняют Россию и причастность к которой Москва отрицает.

В ноябре США выдвинули против россиянина Евгения Полянина обвинения по делу о кибервымогательстве на сумму до 13 миллионов долларов.

На данный момент вымогательская программа REvil была задействована примерно на 175 тысячах компьютеров по всему миру, было заплачено по меньшей мере 200 миллионов долларов выкупа Меррик Гарленд Глава министерства юстиции США

После этого директор ФБР Кристофер Рэй предупредил хакеров, которые якобы прячутся в России от властей США, о «длинной руке закона».

Выборы

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» похитили корреспонденцию демократов и опубликовали ее в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Кроме того, Путина обвиняли в том, что он лично убедил бывшего президента США Дональда Трампа в том, что в американские выборы вмешивалась Украина.

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В апреле 2019-го спецпрокурор США Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп. В нем говорится, что российская сторона действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, но при этом существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем также не доказана.

В сентябре 2020 года сообщалось, что хакеры, якобы действующие по заданию России, совершили попытку подорвать кампанию Джо Байдена в ходе выборов. Отмечалось, что жертвами взлома стали сотрудники фирмы SKDKnickerbocker, ведущей стратегию и коммуникации штаба Байдена, а также обслуживающей других видных демократов.

Мнение России

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Вашингтон является главным участником тихой «холодной войны» в киберпространстве разных стран.

Как написала британская «Файненшл таймс», «американские официальные лица и эксперты признают, что американские шпионские агентства — в частности, АНБ — постоянно занимаются той самой деятельностью по проведению хакерских атак на зарубежные правительства, по поводу которой они выражают возмущение у себя в Вашингтоне». И этим все сказано Алексей Пушков Член Совета Федерации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что Москва настроена продолжить контакты с Вашингтоном по вопросам кибербезопасности. Он подчеркнул, что закрытый режим переговоров способствует достижению результатов при российско-американской консультации.

В октябре Россия и США внесли на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН совместную резолюцию по кибербезопасности. В документе речь идет не только о процессе внедрения добровольных правил ответственного поведения, но также и о возможном введении в будущем определенных обязательных норм.