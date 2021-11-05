Госдеп США заплатит 10 миллионов долларов за информацию о группировке хакеров

США предложили 10 миллионов долларов вознаграждения за информацию о хакерской группировке

Власти США предложили вознаграждение за информацию о хакерах группировки DarkSide, которую считают ответственной за недавнюю атаку на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает РИА Новости.

По его словам, Госдеп объявил награду в размере десяти миллионов долларов за данные о местонахождении или личностях лидеров преступной организации. Помимо этого, власти заплатят пять миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать лиц, участвовавших или предпринявших попытку участвовать в недавней кибератаке с вымогательским программным обеспечением группировки DarkSide.

8 мая компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов, сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. Журналисты CNN утверждали, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide. Президент США Джо Байден подчеркнул, что Москва не стоит за произошедшим. Однако при этом американский лидер считает, что совершившие нападение киберпреступники «находятся на территории России».

15 мая хакерская группировка DarkSide, атаковавшая американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, объявила о самороспуске. По данным американского издания The Wall Street Journal, участники объединения пошли на данный шаг из-за того, что на них все сильнее давят правоохранительные органы и Вашингтон.