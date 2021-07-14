Госдеп США рассказал об «ужасах технологического авторитаризма» в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об ужасах «технологического авторитаризма» в России и Китае. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского дипломата, в данных странах в IT-сферах поступают «неправильно» и «опасно». Глава Госдепа подчеркнул, что США недостаточно просто говорить об «ужасах технологического авторитаризма», им также необходимо предложить свой взгляд, как использовать технологии на службе людей, защиты интересов страны и поддержания демократических ценностей. Необходимо создавать позитивную повестку, резюмировал Блинкен.

Глава госдепа также заявил, что США остаются приверженными функционированию открытого и безопасного интернета, чему препятствует создание некоторыми странами ограничительных систем.

Ранее сообщалось, что хакеры, которые предположительно связаны с Россией, взломали Национальный комитет Республиканской партии США. Согласно источникам издания Bloomberg, преступники причастны к группировке, известной как APT29 — или Cozy Bear. При этом неизвестно, к каким именно данным хакеры получили доступ, и удалось ли им украсть какие-либо сведения.