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Госдеп США рассказал об «ужасах технологического авторитаризма» в России

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: KEN CEDENO / Reuters
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об «ужасах технологического авторитаризма» в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об ужасах «технологического авторитаризма» в России и Китае. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского дипломата, в данных странах в IT-сферах поступают «неправильно» и «опасно». Глава Госдепа подчеркнул, что США недостаточно просто говорить об «ужасах технологического авторитаризма», им также необходимо предложить свой взгляд, как использовать технологии на службе людей, защиты интересов страны и поддержания демократических ценностей. Необходимо создавать позитивную повестку, резюмировал Блинкен.

Глава госдепа также заявил, что США остаются приверженными функционированию открытого и безопасного интернета, чему препятствует создание некоторыми странами ограничительных систем.

Ранее сообщалось, что хакеры, которые предположительно связаны с Россией, взломали Национальный комитет Республиканской партии США. Согласно источникам издания Bloomberg, преступники причастны к группировке, известной как APT29 — или Cozy Bear. При этом неизвестно, к каким именно данным хакеры получили доступ, и удалось ли им украсть какие-либо сведения.

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